All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians outfielder Lonnie Chisenhall placed on disabled list; Tyler Naquin recalled; Terry Francona returns

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 14, 2017 - 05:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall catches a ball in front of Tyler Naquin on a ball hit by Chicago Cubs' Kris Bryant during the third inning in Game 6 of the World Series at Progressive Field in Cleveland. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN SPORTS

tribe18 Tony Dejak - AP
Indians’ Mike Clevinger seeks to build on impressive five-start stretch

The Indians’ starting rotation has yet to enjoy the kind of stability this season that it has in previous years. Although the Indians have surely missed Danny Salazar as he progresses through his rehab, Mike Clevinger, in Salazar’s absence, is looking to build on what has been the best five-start stretch of his still-young career.

AP17199161386879
Indians 5, Giants 3: Josh Tomlin delivers strong start, Indians end four-game losing streak
RubberDucks, Rumble Ponies rained out
sbriefs18_01
Sports news briefs — compiled July 17
tour18_03
Tour de France: Three challengers within 29 seconds of leader Chris Froome heading into final stages
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next