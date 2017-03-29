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Indians  spring training

Indians outfielder Lonnie Chisenhall to open season on DL; Abraham Almonte to make Opening Day roster

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 29, 2017 - 05:46 PM | Updated: March 30, 2017 - 01:22 PM
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Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall (left) leaves with assistant trainer Jeff Desjardins (right) during the third inning of a spring training game against the Chicago Cubs, March 24 in Mesa, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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