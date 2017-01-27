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Indians outfielder Michael Brantley hitting off a tee; club hopes to avoid ‘confounding’ season of setbacks

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: January 27, 2017 - 08:35 PM

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