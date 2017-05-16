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Indians promote top prospect Bradley Zimmer to major leagues

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 16, 2017 - 06:29 PM | Updated: May 17, 2017 - 06:54 AM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer reacts after striking out against Tampa Bay Rays starting pitcher Jake Odorizzi in the fifth inning Tuesday in Cleveland. The Rays won 6-4. (AP Photo/Tony Dejak)

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