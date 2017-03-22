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Indians Spring Training

Indians prospect Bradley Zimmer hoping strong spring a sign of new swing rounding into form

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 06:12 PM | Updated: March 23, 2017 - 10:03 AM
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Cleveland Indians right fielder Bradley Zimmer catches a fly ball to put out Kansas City Royals' Drew Butera in the third inning of a spring training game March 18, in Surprise, Ariz. (John Sleezer/The Kansas City Star via AP)

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