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Indians prospect Bradley Zimmer hoping strong spring a sign of new swing rounding into form

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 06:12 PM
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Cleveland Indians center fielder Bradley Zimmer watches the flight of his home run against the San Diego Padres during the fifth inning of a spring training game March 5, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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