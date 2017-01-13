Indians reach deals with five additional arbitration-eligible players, including Danny Salazar and Cody Allen

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IHdvcmsgd2l0aCB0aGVpciBhcmJpdHJhdGlvbi1lbGlnaWJs
ZSBwbGF5ZXJzIGlzIG5lYXJseSBjb21wbGV0ZS4gPC9wPjxwPk9uIEZyaWRheSwgdGhlIGNsdWIg
cmVhY2hlZCBhZ3JlZW1lbnRzIG9uIGNvbnRyYWN0cyBmb3IgdGhlIDIwMTcgc2Vhc29uIHdpdGgg
Zml2ZSBwbGF5ZXJzLCBsZWF2aW5nIG9ubHkgb25lIHdpdGhvdXQgYSBkZWFsLiA8L3A+PHA+Rm91
ciBwaXRjaGVycyAmIzgyMTI7IERhbm55IFNhbGF6YXIgKCQzLjQgbWlsbGlvbiksIENvZHkgQWxs
ZW4gKCQ3LjM1IG1pbGxpb24pLCBCcnlhbiBTaGF3ICgkNC42IG1pbGxpb24pIGFuZCBaYWNoIE1j
QWxsaXN0ZXIgKCQxLjgyNSkgJiM4MjEyOyByZWFjaGVkIGRlYWxzIGZvciAyMDE3IG9uIEZyaWRh
eS4gVGhvc2Ugc2FsYXJ5IGZpZ3VyZXMgd2VyZSBmaXJzdCByZXBvcnRlZCBieSBKb24gSGV5bWFu
IG9mIFRvZGF5JiM4MjE3O3MgS251Y2tsZWJhbGwgYW5kIEZhblJhZyBTcG9ydHMuIDwvcD48cD5Q
ZXIgTUxCLmNvbSwgTG9ubmllIENoaXNlbmhhbGwgYWxzbyBjYW1lIHRvIGFuIGFncmVlbWVudCBh
dCAkNC4zIG1pbGxpb24uIDwvcD48cD5UaG9zZSBmaXZlIGpvaW4gVHJldm9yIEJhdWVyICgkMy41
NSBtaWxsaW9uKSBhbmQgRGFuIE90ZXJvICgkMS4wNTUgbWlsbGlvbiksIHdobyBhdm9pZGVkIGFy
Yml0cmF0aW9uIGJ5IHJlYWNoaW5nIGFuIGFncmVlbWVudCBvbiBUaHVyc2RheS4gPC9wPjxwPldp
dGggU2FsYXphciBhbmQgQmF1ZXIgdW5kZXIgY29udHJhY3QgZm9yIDIwMTcsIHRoZSBJbmRpYW5z
IHNvbGlkaWZpZWQgdGhlaXIgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24mIzgyMTc7cyBwcmljZSB0YWcuICBD
b3JleSBLbHViZXIsIENhcmxvcyBDYXJyYXNjbyBhbmQgSm9zaCBUb21saW4sIFNhbGF6YXIgYW5k
IEJhdWVyIHdpbGwgbWFrZSBhIGNvbWJpbmVkIGJhc2Ugc2FsYXJ5IG9mICQyMy42NSBtaWxsaW9u
LCBwZXIgQmFzZWJhbGwgUHJvc3BlY3R1cywgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgYSBwYXlvdXQgb2YgS2x1
YmVyJiM4MjE3O3Mgc2lnbmluZyBib251cy4gVGhhdCBpcyBsZXNzIHRoYW4gd2hhdCBmb3JtZXIg
SW5kaWFucyBwaXRjaGVyIENDIFNhYmF0aGlhLCBub3cgMzYsIHdpbGwgbWFrZSBpbiAyMDE3IGFm
dGVyIGhpcyAkMjUgbWlsbGlvbiBvcHRpb24gdmVzdGVkLiA8L3A+PHA+U2FsYXphciBtYWRlIGhp
cyBmaXJzdCBBbGwtU3RhciB0ZWFtIGluIDIwMTYgYmVmb3JlIGxvc2luZyBtb3N0IG9mIFNlcHRl
bWJlciBhbmQgT2N0b2JlciB0byBhIHN0cmFpbmVkIGZvcmVhcm0uIEhlIGZpbmlzaGVkIHRoZSBz
ZWFzb24gMTEtNiB3aXRoIGEgMy44NyBFUkEgYW5kIDE2MSBzdHJpa2VvdXRzIGluIG9ubHkgMTM3
JiM4NTMxOyBpbm5pbmdzLiA8L3A+PHA+QWxsZW4gdHVybmVkIGluIGFub3RoZXIgc29saWQgc2Vh
c29uIGFzIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEmIzgyMTc7cyBjbG9zZXIsIHNhdmluZyAzMiBn
YW1lcyBhbmQgcG9zdGluZyBhIDEuMDAwIFdISVAgYW5kIDg3IHN0cmlrZW91dHMgaW4gNjggaW5u
aW5ncy4gSGUgZm9sbG93ZWQgdGhhdCBieSB0aHJvd2luZyAxMyYjODUzMjsgc2NvcmVsZXNzIGlu
bmluZ3MgaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24uIDwvcD48cD5TaGF3IGFwcGVhcmVkIGluIGF0IGxlYXN0
IDcwIGdhbWVzIGluIDIwMTYgZm9yIHRoZSBmb3VydGggY29uc2VjdXRpdmUgc2Vhc29uLiBIZSBm
aW5pc2hlZCB3aXRoIGEgMy4yNCBFUkEsIDEuMjYwIFdISVAgYW5kIDY5IHN0cmlrZW91dHMuIE1j
QWxsaXN0ZXIgaGFkIGFuIHVwLWFuZC1kb3duIHllYXIgYXMgYSBtaWRkbGUgcmVsaWV2ZXIgdG8g
dGhlIHR1bmUgb2YgYSAzLjQ0IEVSQSBhbmQgMS40NTIgV0hJUC4gPC9wPjxwPlRoZSBzaWduaW5n
cyBsZWF2ZSBCcmFuZG9uIEd1eWVyIGFzIHRoZSBsb25lIGFyYml0cmF0aW9uLWVsaWdpYmxlIHBs
YXllciB5ZXQgdG8gcmVhY2ggYSBkZWFsLiBUZWFtcyBzdGlsbCBoYXZlIGEgY291cGxlIG9mIHdl
ZWtzIHRvIHJlYWNoIGFuIGFncmVlbWVudCBwcmlvciB0byBhIHBsYXllciYjODIxNztzIGFyYml0
cmF0aW9uIGhlYXJpbmcuIFRob3NlIGhlYXJpbmdzIGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdG8gdGFrZSBwbGFj
ZSBiZXR3ZWVuIEphbi4gMzAgYW5kIEZlYi4gMTcuIEZyaWRheSB3YXMgdGhlIGRlYWRsaW5lIHRv
IGV4Y2hhbmdlIHNhbGFyeSBmaWd1cmVzLiBNTEJUcmFkZVJ1bW9ycy5jb20gaGFzIHByb2plY3Rl
ZCBHdXllciB0byBtYWtlICQyIG1pbGxpb24gaW4gYXJiaXRyYXRpb24uIDwvcD48cD5UaG9zZSBh
Z3JlZW1lbnRzLCBhbG9uZyB3aXRoIEd1eWVyJiM4MjE3O3MgcHJvamVjdGVkIHNhbGFyeSwgcHJl
dmlvdXMgY29tbWl0bWVudHMgYW5kIHRoZSBmYWxsb3V0IG9mIENocmlzIEpvaG5zb24mIzgyMTc7
cyBjb250cmFjdCwgcHVzaCB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgbGlrZWx5IE9wZW5pbmcgRGF5IHBh
eXJvbGwgdG8gJDExNS0xMjAgbWlsbGlvbiwgZWFzaWx5IHRoZSBoaWdoZXN0IHRvdGFsIGluIGZy
YW5jaGlzZSBoaXN0b3J5LjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFu
czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFu
TGV3aXNBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vd3d3
LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.