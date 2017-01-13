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Indians reach deals with five additional arbitration-eligible players, including Danny Salazar and Cody Allen

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: January 13, 2017 - 06:13 PM

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