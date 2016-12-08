All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians receiving perfect set of circumstances to make a run at Edwin Encarnacion

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: December 8, 2016 - 05:20 PM | Updated: December 9, 2016 - 08:06 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Toronto Blue Jays first baseman Edwin Encarnacion (right) tags out Cleveland Indians' Coco Crisp during the seventh inning in Game 1 of the American League Championship Series in Cleveland, Oct. 14. (AP Photo/Matt Slocum)


MORE IN SPORTS

tribe09cut_01 Matt Slocum - AP
Indians receiving perfect set of circumstances to make a run at Edwin Encarnacion

For the Indians to make a truly big splash financially, they require a perfect storm of circumstances.

browns09cut_01
Browns coach Hue Jackson eager for quarterback Robert Griffin III to start again, audition for future: ‘I want to know more’
cavs09cut_02
Cavaliers not yet a finished product at season’s quarter-pole
osufoot10cut
‘Incredible journey’ for Ohio State center Pat Elflein lands him Rimington Trophy
bucfir09cut_01
High school girls basketball / Buchtel 58, Firestone 45: Armani Jackson scores 29 points to lead Griffins to City Series victory
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next