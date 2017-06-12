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Indians report

Indians’ recent highly touted picks progressing as team sits out first round of MLB amateur draft

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 12, 2017 - 07:13 PM | Updated: June 13, 2017 - 08:55 AM
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Will Benson, an outfielder from The Westminster Schools in Atlanta, looks on after being drafted No. 14 by the Cleveland Indians in the first round of the Major League Baseball draft, June 9, 2016, in Secaucus, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

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