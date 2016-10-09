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Indians-Red Sox ALDS Game 3 postponed because of rain, will be played Monday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 9, 2016 - 06:33 PM

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