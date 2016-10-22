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Indians reliever Andrew Miller, ALCS MVP, is one of baseball’s best weapons

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 22, 2016 - 09:16 PM
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Cleveland Indians relief pitcher Andrew Miller throws a pitch in the 7th inning against the Boston Red Sox in Game 1 of the American League Division Series on Thursday, Oct. 6, 2016 in Cleveland, Ohio, at Progressive Field. The Tribe won the game 5-4. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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