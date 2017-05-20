Indians reliever Shawn Armstrong back in school, finishing his degree, balancing college and baseball

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW5kaWFucyByZWxpZWYgcGl0Y2hlciBTaGF3biBBcm1zdHJvbmcgaGFzIG1hZGUgYSBzb2xp
ZCBpbXByZXNzaW9uIG9uIHRoZSBjbHViIHRoZSBwYXN0IGZldyBtb250aHMuIEZpcnN0LCBoZSBi
cm9rZSBjYW1wIHdpdGggdGhlIHRlYW0gYWZ0ZXIgYSBzdHJvbmcgc3ByaW5nIGFuZCwgZm9sbG93
aW5nIGEgZmV3IHJvc3RlciBtb3ZlcywgaXMgYWdhaW4gb24gdGhlIGFjdGl2ZSAyNS1tYW4gcm9z
dGVyIGFzIGEgbWVtYmVyIG9mIGFyZ3VhYmx5IGJhc2ViYWxsJiM4MjE3O3MgYmVzdCBidWxscGVu
LjwvcD48cD5CdXQgbGF0ZWx5LCBiYXNlYmFsbCBoYXMgb25seSBtYWRlIHVwIGhhbGYgb2YgaGlz
IGRhaWx5IHdvcmtsb2FkLiBIZSYjODIxNztzIGFsc28gYmVlbiBoaXR0aW5nIHRoZSBib29rcy48
L3A+PHA+QXJtc3Ryb25nIHdhcyB3ZWxsIG9uIGhpcyB3YXkgdG8gZWFybmluZyBoaXMgZGVncmVl
IGluIHByZS1waHlzaWNhbCB0aGVyYXB5IGF0IEVhc3QgQ2Fyb2xpbmEgVW5pdmVyc2l0eSB3aGVu
IGhlIHdhcyBkcmFmdGVkIGJ5IHRoZSBJbmRpYW5zIGluIHRoZSAxOHRoIHJvdW5kIG9mIHRoZSAy
MDExIGFtYXRldXIgZHJhZnQuIEhlIHB1dCBoaXMgY29sbGVnZSBlZHVjYXRpb24gb24gaG9sZCB0
byBmb2N1cyBzb2xlbHkgb24gYmFzZWJhbGwuPC9wPjxwPkEgeWVhciBhZ28sIGhlIGRlY2lkZWQg
aXQgd2FzIHRpbWUgdG8gZ28gYmFjayBhbmQgZmluaXNoIHdoYXQgaGUgc3RhcnRlZC4gQXJtc3Ry
b25nIGdvdCBpbiB0b3VjaCB3aXRoIEVDVSB0byB3b3JrIG91dCBhbiBvbmxpbmUtb25seSBjb3Vy
c2UgbG9hZC4gQnkgc3dpdGNoaW5nIGhpcyBtYWpvciB0byB1bml2ZXJzaXR5IHN0dWRpZXMsIGhl
IGNvdWxkIGRvIGl0IHdpdGhvdXQgbG9zaW5nIGFueSBjcmVkaXRzIGFuZCBjb21wbGV0ZSBoaXMg
ZGVncmVlIGVudGlyZWx5IG9uIHRoZSByb2FkLiBJbiBBdWd1c3QsIGhlIHdhcyBhYmxlIHRvIHJl
c3VtZSBoaXMgc3R1ZGllcy48L3A+PHA+QXJtc3Ryb25nJiM4MjE3O3MgZmlhbmNlZSwgU2FyYWgs
IHJlY2VudGx5IGdyYWR1YXRlZCwgd2hpY2ggc3B1cnJlZCBoaW0gb24gdG8gY29tcGxldGUgaGlz
IGRlZ3JlZSBhcyB3ZWxsLiBBbmQsIGhlJiM4MjE3O2xsIGJlIHRoZSBmaXJzdCBtZW1iZXIgb2Yg
aGlzIGltbWVkaWF0ZSBmYW1pbHkgdG8gZG8gc28uPC9wPjxwPiYjODIyMDtNb20sIGRhZCwgYnJv
dGhlciwgc2lzdGVyLCBJJiM4MjE3O2QgYmUgdGhlIGZpcnN0IHRvIGdyYWR1YXRlIGZyb20gYSBm
b3VyLXllYXIgY29sbGVnZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtTbyBJIHdhbnRlZCB0byBr
bm9jayBpdCBvdXQgYW5kIGdldCBpdCBkb25lLiAuLi4gV2UgdGFsa2VkIGFib3V0IGl0IGxhc3Qg
c3ByaW5nIGFuZCB0aGV5IHNhaWQgdG8gY2hlY2sgYmFjayBpbiB0aGUgZmFsbCBhbmQgYXBwbHku
IFdlIGhhZCB0byBnbyBpbnRvIHRoZSB3aG9sZSB0aGluZywgZmlndXJpbmcgb3V0IHdoZXJlIG15
IGNsYXNzZXMgYW5kIGNvdXJzZXdvcmsgY291bGQgdHJhbnNmZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Bcm1z
dHJvbmcgY29tcGxldGVkIGZvdXIgY2xhc3NlcyBsYXN0IGZhbGwsIGFuIGVhc2llciBzY2hlZHVs
ZSB0byBtYW5hZ2UgZHVyaW5nIHRoZSBvZmZzZWFzb24uIFRoZW4gY2FtZSB0aGUgc3ByaW5nLCBh
bmQgZml2ZSBtb3JlIGNsYXNzZXMsIGp1c3QgYXMgdGhlIHRlYW0gaGFkIHRvIHJlcG9ydCB0byBz
cHJpbmcgY2FtcCBpbiBBcml6b25hLjwvcD48cD5IaXMgdGltZSBpbiBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcg
d2FzIHNwbGl0IGJldHdlZW4gYmFzZWJhbGwgYW5kIGNvbGxlZ2UuIEFzIEFybXN0cm9uZyB3YXMg
dGVhcmluZyB0aHJvdWdoIHNwcmluZyBjYW1wIGVuIHJvdXRlIHRvIHdpbm5pbmcgYSBzcG90IG9u
IHRoZSBPcGVuaW5nIERheSByb3N0ZXIgYXMgdGhlIHNldmVudGggbWFuIGluIHRoZSBidWxscGVu
LCBoZSB3YXMgaG9sZWQgdXAgaW4gaGlzIHJvb20gbW9zdCBhZnRlcm5vb25zLCBzdHVkeWluZyBh
bmQgY29tcGxldGluZyBhc3NpZ25tZW50cy4gPC9wPjxwPk9uIGRheXMgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0
IHBpdGNoIGluIGEgZ2FtZSwgQXJtc3Ryb25nIHdvdWxkIGdvIGhvbWUgYWZ0ZXIgaGlzIG1vcm5p
bmcgd29ya291dHMsIGVhdCBsdW5jaCwgYW5kIHRoZW4gY29tcGxldGUgYXMgbXVjaCBzY2hvb2x3
b3JrIGFzIGhlIGNvdWxkIGZvciB0aGUgbmV4dCBmb3VyIG9yIGZpdmUgaG91cnMuIEV2ZXJ5IGRh
eSBkdXJpbmcgdGhlIHdvcmsgd2VlaywgQXJtc3Ryb25nIHdhcyByZWFkaW5nIGNoYXB0ZXJzIG9y
IHN0dWR5aW5nIGZvciBhbiBleGFtIG9yIHRha2luZyBub3RlcyBmcm9tIGFuIG9ubGluZSB2aWRl
byBsZWN0dXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgaW4gYSBib29rIGZpdmUgZGF5cyBhIHdlZWss
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNztkIGNvbWUgaG9tZSwgZWF0IGFuZCB0aGVu
IGp1c3QgdHJ5IHRvIGtub2NrIGV2ZXJ5dGhpbmcgb3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlbiwgdGhl
IG5leHQgbW9ybmluZywgaXQgd2FzIGJhY2sgdG8gYmFzZWJhbGwsIG92ZXIgYW5kIG92ZXIgZm9y
IG5lYXJseSB0d28gbW9udGhzIHVudGlsIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBiZWdhbi4gVGhhdCYj
ODIxNztzIHdoZW4gdGhlIHRlYW0gYmVnYW4gZmx5aW5nICYjODIxMjsgdG8gVGV4YXMsIGJhY2sg
dG8gQXJpem9uYSBmb3IgYSBzZXJpZXMsIGFuZCBzbyBvbiAmIzgyMTI7IHRvIHN0YXJ0IHRoZSB5
ZWFyLiBFYWNoIGZsaWdodCwgQXJtc3Ryb25nIHdhc24mIzgyMTc7dCBlbmpveWluZyBhIGZyZWUg
bW92aWUgb3IgcmVhZGluZyBTa3lNYWxsIE1hZ2F6aW5lLiBIZSB3YXMgd3JpdGluZyB0ZXJtIHBh
cGVycyBhbmQgY29sbGVnZSBlc3NheXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGtub2NrZWQgb3V0IGxpa2Ug
YWxsIG9mIG15IGNvdXJzZXdvcmsgYmVmb3JlIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBzdGFydGVkIHNv
IHRoYXQgSSBqdXN0IGhhZCBhbGwgcGFwZXJzIGxlZnQsJiM4MjIxOyBBcm1zdHJvbmcgc2FpZC4g
JiM4MjIwO1NvIHdoZW4gd2UgYmVnYW4gdGhlIHNlYXNvbiBhbmQgSSBicm9rZSBjYW1wIHdpdGgg
dGhlIHRlYW0sIEkga25vY2tlZCBvdXQgYSBwYXBlciBlYWNoIGZsaWdodC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZXJlIHdhcyBvbmx5IG9uZSBzY2hlZHVsaW5nIGlzc3VlLiBBIHByb2Zlc3NvciB3YW50ZWQg
ZXZlcnlvbmUgbG9nZ2luZyBpbiBhdCBhYm91dCA2OjMwIHAubS4gZm9yIHRoZSBjbGFzcyBlYWNo
IGRheS4gVGhhdCB3YXMgZ29pbmcgdG8gcHJlc2VudCBhIGZhaXJseSB1bnVzdWFsIGlzc3VlIG9u
Y2UgdGhlIHNlYXNvbiBzdGFydGVkLCB3aXRoIEFybXN0cm9uZyBoZWFkaW5nIG91dCB0byB0aGUg
YnVsbHBlbiBhcm91bmQgdGhlIHRpbWUgdGhlIHByb2Zlc3NvciB3b3VsZCBiZSBpbiBtaWQtbGVj
dHVyZS4gSGUgZXhwbGFpbmVkIGhpcyBzaXR1YXRpb24gYW5kIHRoZSBwcm9mZXNzb3Igb2JsaWdl
ZCwgYWxsb3dpbmcgaGltIHRvIGRvIGhpcyB3b3JrIGluIHRoZSBtb3JuaW5ncy4gPC9wPjxwPkFi
b3V0IHRoZSBvbmx5IHRpbWUgYW5kIHBsYWNlIGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBzdHVkaWVkIG9yIGNv
bXBsZXRlZCBoaXMgY291cnNlIHdvcmsgaXMgaW4gdGhlIGJ1bGxwZW4gZHVyaW5nIGdhbWVzLiBI
ZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IG9mdGVuIHRhbGsgYWJvdXQgaXQgYXQgdGhlIGJhbGxwYXJrLCBzYXlp
bmcgaXQmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7YSBsaXR0bGUgdG9vIGN1dCBhbmQgZHJ5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+V2l0aCB0aGUgY2x1YiBpbiBEZXRyb2l0IGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCwgQXJtc3Ryb25n
IHBpdGNoZWQgMiYjODUzMjsgc2NvcmVsZXNzIGlubmluZ3MgYW5kIHN0cnVjayBvdXQgdGhyZWUg
YmF0dGVycyBvbiB0aGUgbmlnaHQgb2YgTWF5IDIuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IGZhbnMgc2F3
LiBXaGF0IHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZSB3YXMgQXJtc3Ryb25nIHRha2luZyBhIGJ1c2lu
ZXNzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGV4YW0gdGhlIG5leHQgbW9ybmluZyBiZWZvcmUgaGUgcmVwb3J0
ZWQgdG8gdGhlIGJhbGxwYXJrLiBUaGUgZXhhbSB3ZW50IHdlbGwsIGFuZCBoZSBoYXMgc2luY2Ug
ZmluaXNoZWQgdGhhdCBzZW1lc3Rlci48L3A+PHA+SGUmIzgyMTc7cyBqdXN0IHR3byBjbGFzc2Vz
IHNoeSBvZiBncmFkdWF0aW5nLiBPbmUgb2YgdGhlbSBzdGFydGVkIHRoaXMgcGFzdCB3ZWVrLCBh
IHRvYmFjY28sIGRydWcgYW5kIGFsY29ob2wgYXdhcmVuZXNzIGNsYXNzIHJlcXVpcmVkIHRvIGdy
YWR1YXRlLiBJdCB3YXMgYSB0aWdodCBzY2hlZHVsZS4gQXJtc3Ryb25nIGhhZCB0byBoYXZlIGhp
cyB0ZXh0Ym9vayBvdmVybmlnaHRlZCB0byBDbGV2ZWxhbmQgaW4gb3JkZXIgdG8gaGF2ZSBpdCBp
biB0aW1lIGJlZm9yZSB0aGUgdGVhbSBsZWZ0IGZvciBIb3VzdG9uLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90
IHRoZSBzb3J0IG9mIGlzc3VlIG1vc3QgYmFsbHBsYXllcnMgZGVhbCB3aXRoIGluIHRoZSBtYWpv
ciBsZWFndWVzLjwvcD48cD5Bcm1zdHJvbmcgd2lsbCBmaW5pc2ggaGlzIGRlZ3JlZSBhbmQgYmUg
ZWxpZ2libGUgdG8gZ3JhZHVhdGUgaW4gRGVjZW1iZXIuIEFuZCwgdW5saWtlIGhpcyBjdXJyZW50
IGNsYXNzZXMsIGhlJiM4MjE3O2xsIGJlIGRvaW5nIHRoYXQgaW4gcGVyc29uLiBIZSYjODIxNztz
IGZpbmlzaGluZyB3aGF0IGhlIHN0YXJ0ZWQsIGFuZCBoaXMgZmFtaWx5IHdhbnRzIHRvIHNlZSBp
dCBoYXBwZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBtb20gd2FudHMgbWUgdG8gZ3JhZHVhdGUgYW5kIHdh
bGssIHNvIEkmIzgyMTc7bSBkZWZpbml0ZWx5IGdvaW5nIHRvIHdhbGssJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
LCBzbWlsaW5nLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4u
IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNB
Qko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93d3cuZmFj
ZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSmIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5mYWNl
Ym9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKYjwvYT4gIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.