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Indians reliever Shawn Armstrong back in school, finishing his degree, balancing college and baseball

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 20, 2017 - 09:48 AM
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Cleveland Indians relief pitcher Shawn Armstrong throws during the fifth inning of a game against the Detroit Tigers, in May 2017, in Detroit. (AP Photo/Carlos Osorio)


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