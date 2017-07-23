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Indians report

Indians report: Bradley Zimmer’s impact with his speed, arm have center field covered for the Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 23, 2017 - 05:35 PM | Updated: July 24, 2017 - 02:03 PM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer jumps but can't get to a one-run triple hit by San Diego Padres' Jose Pirela in the fifth inning of a baseball game July 5, 2017, in Cleveland. Luis Torrens scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

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