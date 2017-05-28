Indians report: Daniel Robertson exhibits blue-collar mentality of his construction-working father

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBEYW5pZWwgUm9iZXJ0c29uIGdyZXcgdXAgaW4gYSBtb2JpbGUgaG9tZSBp
biBMYSBQdWVudGUsIENhbGlmLiwgaGlzIGZhdGhlciBhIGNvbnN0cnVjdGlvbiB3b3JrZXIgc3Vw
cG9ydGluZyB0aGUgZmFtaWx5LjwvcD48cD5Sb2JlcnRzb24gd2F0Y2hlZCBhcyBoaXMgZmF0aGVy
LCBNaWNoYWVsLCB3b2tlIHVwIGF0IDQgYS5tLiBmb3Igd29yayBldmVyeSBkYXkuIE1pY2hhZWwg
Um9iZXJ0c29uIG1hZGUgaGltc2VsZiBsdW5jaCBpbiB0aGUgZGFyaywgc2F0IGluIHRyYWZmaWMg
Zm9yIGEgY291cGxlIGhvdXJzLCB3b3JrZWQgaGlzIHNoaWZ0IGF0IHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24g
eWFyZCwgc2F0IGluIGFub3RoZXIgY291cGxlIGhvdXJzIG9mIHRyYWZmaWMgb24gdGhlIHdheSBi
YWNrIGFuZCB0aGVuIGNhbWUgaG9tZSB0byBoaXMgZmFtaWx5LCBuZXZlciBvbmNlIGNvbXBsYWlu
aW5nIG9yIGxldHRpbmcgdXAgb24gaGlzIGZhdGhlcmx5IGR1dGllcy48L3A+PHA+V2VsbCwgdGhh
dCYjODIxNztzIGp1c3Qgd29ya2luZyBoYXJkLiBUaGF0JiM4MjE3O3MganVzdCB3aGF0IHlvdSBk
bywgZXZlcnkgZGF5LiBUaGVyZSBpcyBubyBvdGhlciB3YXkgdG8gYXBwcm9hY2ggbGlmZS4gPC9w
PjxwPlRob3NlIGFyZSB0aGUgbGVzc29ucyBEYW5pZWwgUm9iZXJ0c29uJiM4MjE3O3MgZmF0aGVy
IHRhdWdodCBoaW0uPC9wPjxwPk5vdyAzMSB5ZWFycyBvbGQgYW5kIGFuIG91dGZpZWxkZXIgd2l0
aCB0aGUgSW5kaWFucywgaXQmIzgyMTc7cyBob3cgaGUgYXBwcm9hY2hlcyBoaXMgb3duIGxpZmUu
IEl0JiM4MjE3O3MgYWxzbyBob3cgaGUgcGxheXMgYmFzZWJhbGwgYXMgb25lIG9mIHRoZSBncml0
dGllc3QgcGxheWVycyBpbiB0aGUgZ2FtZSB3aG8gaGFzIHdvcmtlZCBmb3IgZXZlcnkgb3Bwb3J0
dW5pdHkgdGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gZ2l2ZW4gYW5kIHdobyBwbGF5cyBhcyBoYXJkIGFuZCB3
aXRoIGFzIG11Y2ggZXhjaXRlbWVudCBmb3IgdGhlIGdhbWUgYXMgYW55b25lIGVsc2UgeW91JiM4
MjE3O2xsIHNlZSBpbiB0aGUgbGVhZ3VlLjwvcD48cD5MaWtlIGZhdGhlciwgbGlrZSBzb24uIDwv
cD48cD5NaWNoYWVsIGhhZCB0aGUgY29uc3RydWN0aW9uIHlhcmQuIERhbmllbCBoYXMgdGhlIGJh
c2ViYWxsIGRpYW1vbmQuIE1pY2hhZWwgaGFkIGEgaGFtbWVyIGFuZCBhIHRvb2wgYmVsdC4gRGFu
aWVsIGhhcyBoaXMgYmF0IGFuZCBnbG92ZS4gQm90aCBhcHByb2FjaCB0aGVpciBqb2JzIGV4YWN0
bHkgdGhlIHNhbWUgd2F5ICYjODIxMjsgdGhlIG9ubHkgd2F5IHRoZXkga25vdyBob3csIHJlYWxs
eS48L3A+PHA+Um9iZXJ0c29uIGRvZXMgZXZlcnl0aGluZyBoYXJkLiBIZSBwbGF5cyBoYXJkLCBo
ZSBydW5zIGludG8gd2FsbHMgaGFyZCAoaGUgcmVjZW50bHkgbWFkZSBhIHRlcnJpZmljIGNhdGNo
IGFuZCBkaWQgc28gd2hpbGUgYm91bmNpbmcgb2ZmIHRoZSByaWdodC1maWVsZCB3YWxsIGxpa2Ug
YSBib3dsaW5nIGJhbGwpLCBoZSBjZWxlYnJhdGVzIGFmdGVyIGEgYmlnIHBsYXkgd2l0aCB0aGUg
c2FtZSBleGNpdGVtZW50IGhlJiM4MjE3O3MgcGxheWVkIHdpdGggc2luY2UgaGUgd2FzIGEgbGl0
dGxlIGtpZC4gVGhpcyBzZWFzb24sIGhlIHdhcyBvdXQgd2l0aCBhIGhhbXN0cmluZyBpbmp1cnkg
aGUgc3VzdGFpbmVkIGF0IHRoZSBlbmQgb2Ygc3ByaW5nIHRyYWluaW5nIGJ1dCBvbmNlIGhlYWx0
aHkgJiM4MjEyOyBhbmQgaW4gcGFydCBiZWNhdXNlIG9mIGluanVyaWVzIGF0IHRoZSBtYWpvci1s
ZWFndWUgbGV2ZWwgJiM4MjEyOyBoZSB3YXMgY2FsbGVkIHVwIGFuZCBoYXMgcGxheWVkIHdlbGws
IGhpdHRpbmcgLjI5NCB3aXRoIGEgLjQyOSBvbi1iYXNlIHBlcmNlbnRhZ2UgaW4gMjEgcGxhdGUg
YXBwZWFyYW5jZXMgZW50ZXJpbmcgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZS48L3A+PHA+SGUmIzgyMTc7
cyBsaXN0ZWQgYXQgNS04IGFuZCAyMDUgcG91bmRzLCBhbmQgZHJpdmVzIHRoYXQgZnJhbWUgdG8g
Z2V0IGV2ZXJ5IG91bmNlIG91dCBvZiBpdC4gSGUgZml0cyBpbiB3ZWxsIHdpdGggdGhlIGNpdHkg
b2YgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgYmx1ZS1jb2xsYXIgd2F5IG9mIGdvaW5nIGFib3V0IHRoaW5n
cy4gWW91IGdyYWIgeW91ciBsdW5jaCBwYWlsLCBnbyB0byB3b3JrIGFuZCBwdW5jaCB0aGUgY2xv
Y2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7bGwgYWx3YXlzIGZpbmQgcGVvcGxlIHdobyBhcmUg
YmlnZ2VyLCBzdHJvbmcsIGZhc3RlciBhbmQsIHN1cmUsIHdoZW4gcGVvcGxlIHNheSB5b3UgY2Fu
JiM4MjE3O3QgZG8gc29tZXRoaW5nLCBpdCBhZGRzIHRvIHRoZSBmaXJlLCYjODIyMTsgUm9iZXJ0
c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgbW9zdCBpbXBvcnRhbnRseSwgSSBoYXZlIHRvIHVuZGVyc3Rh
bmQgdGhlcmUgYXJlIHRoaW5ncyBJIGhhdmUgdG8gdGFrZSBjYXJlIG9mIG9uIGEgZGFpbHkgYmFz
aXMgc28gSSYjODIxNzttIGdldHRpbmcgYmV0dGVyIGZvciB0b21vcnJvdy4gVGhlcmUgYXJlIG9u
bHkgc28gbWFueSBob3VycyBpbiB0aGUgZGF5LCBzbyBpZiBJJiM4MjE3O20gd2FzdGluZyBpdCBv
biB3aGF0IHBlb3BsZSBhcmUgc2F5aW5nLCBJIG1pZ2h0IG1pc3Mgc29tZXRoaW5nLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+Um9iZXJ0c29uJiM4MjE3O3MgcGhpbG9zb3BoeSBpcyB0byBuZXZlciBsZXQgdXAsIHRv
IGFsd2F5cyBwbGF5IHdpdGggcmVja2xlc3MgYWJhbmRvbi4gTmV2ZXIgbGV0IGFueW9uZSBlbHNl
IHdvcmsgaGFyZGVyLiBJdCYjODIxNztzIGZ1ZWxlZCBoaXMgY2FyZWVyLiBBbmQgaXQgZmlyc3Qg
YW5kIGZvcmVtb3N0IGNhbWUgZnJvbSB3YXRjaGluZyBkYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlz
IE1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbC4gSXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHdlIGRvLCYjODIyMTsgUm9i
ZXJ0c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHlvdXIgam9iIGFuZCB5b3UgaGF2ZSBhIHJl
c3BvbnNpYmlsaXR5IGJlY2F1c2UgaXQgc2F5cyAmIzgyMTY7Q2xldmVsYW5kJiM4MjE3OyBhY3Jv
c3MgbXkgY2hlc3QuIFNvIEkmIzgyMTc7bSByZXByZXNlbnRpbmcgbW9yZSB0aGFuIGp1c3QgbXlz
ZWxmLiBNeSBkYWQgc2hvd2VkIG1lIHRoYXQsIGhvdyB5b3UmIzgyMTc7cmUgc3VwcG9zZWQgdG8g
d29yayBoYXJkIGJlY2F1c2UgaGUgd2FzIHJlcHJlc2VudGluZyBtb3JlIHRoYW4ganVzdCBoaW1z
ZWxmLiBIZSBhbHNvIGhhZCBhIHNvbiB0byB0YWtlIGNhcmUgb2YuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIHlv
dW5nZXIgUm9iZXJ0c29uIGxvb2tlZCBmb3IgdGhlIHNhbWUgcXVhbGl0aWVzIGluIGhpcyBzcG9y
dHMgaGVyb2VzLiBJdCBpc24mIzgyMTc7dCBhIHN1cnByaXNlIHRvIGxlYXJuIHRoYXQgUGV0ZSBS
b3NlIHdhcyBoaXMgZmF2b3JpdGUgcGxheWVyIGdyb3dpbmcgdXAuIE9yIHRoYXQgaGUgd2FudGVk
IHRvIGVtdWxhdGUgRGVyZWsgSmV0ZXIuIE9yIHRoYXQgaGUgd2FudGVkIHRvIHRha2UgcXVhbGl0
aWVzIGZyb20gQnJldHQgRmF2cmUgYW5kIFdhbHRlciBQYXl0b24gJiM4MjEyOyBSb2JlcnRzb24g
d2FzIGEgc2xvdCByZWNlaXZlciBpbiBoaWdoIHNjaG9vbCwgYSBwb3NpdGlvbiB0aGF0IG9mdGVu
IHJlcXVpcmVzIHRvdWdobmVzcyBydW5uaW5nIHJvdXRlcyBvdmVyIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhl
IGZpZWxkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgd2VyZSBhIGxvdCBvZiBndXlzIHRoYXQgSSBsb29r
ZWQgdXAgdG8gd2hvIHBsYXllZCB3aXRoIGFsbC1vdXQgZWZmb3J0LCYjODIyMTsgUm9iZXJ0c29u
IHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRyaWVkIHRvIHBpY2sgYSBsaXR0bGUgYml0IGZyb20gYWxsIG9mIHRo
ZW0uIEkgdHJpZWQgdG8gbG9vayBhdCBhbnlib2R5IHdobyBwbGF5ZWQgdGhlIGdhbWUgaGFyZCBh
bmQgdGhlIHJpZ2h0IHdheS4gJiM4MjMwOyBGYXZyZSBpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBhZ2FpbnN0
IHRoZSBQYXRyaW90cywgdGhyb3dpbmcgdGhhdCB0b3VjaGRvd24gcGFzcywgcnVubmluZyBkb3du
IHRoZSBmaWVsZCB3aXRoIGhpcyBoZWxtZXQgaW4gdGhlIGFpciBhbmQganVtcGluZyBpbnRvIGhp
cyBsaW5lbWFuJiM4MjE3O3MgYXJtcyBzaG93ZWQgdGhhdCB0ZWFtIGFzcGVjdCwgY2FyaW5nIGFi
b3V0IHRoZSBndXlzIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyBpbnRvIGJhdHRsZSB3aXRoLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO0FuZCB0aGVuIG9uZSBwbGF5LCBKZXRlciYjODIxNztzIG9wcG8tYm9tYiBpbiBOb3Zl
bWJlciBpbiAyMDAxLiBJdCYjODIxNztzIGxhdGUgaW50byB0aGUgbmlnaHQsIHRoZSBjbG9jayBz
dHJpa2VzIG1pZG5pZ2h0LCBhbmQgaGUgZHJpdmVzIHRoZSBiYWxsIHRoZSBvdGhlciB3YXkuIEl0
IGp1c3QgZXBpdG9taXplZCBob3cgdGhlIGdhbWUgY2FuIGNoYW5nZSBpbiBhbiBpbnN0YW50IGFu
ZCBob3cgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgYWJvdXQgaG93IHlvdSBzdGFydCwgaXQmIzgyMTc7cyBhYm91
dCBob3cgeW91IGZpbmlzaC4gSXQgd2FzIGEgaHVnZSBtb21lbnQgZm9yIHVuZGVyc3RhbmRpbmcg
aG93IHlvdSBnbyBhYm91dCB5b3VyIGJ1c2luZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Um9iZXJ0c29uIGF0
dGVuZGVkIE9yZWdvbiBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGFuZCB3YXMgZHJhZnRlZCBpbiB0aGUgMzNy
ZCByb3VuZCBieSB0aGUgU2FuIERpZWdvIFBhZHJlcyBpbiAyMDA4LiBIZSBmaXJzdCBjcmFja2Vk
IHRoZSBiaWcgbGVhZ3VlcyB3aXRoIHRoZSBUZXhhcyBSYW5nZXJzIGluIDIwMTQuIEhlIHRoZW4g
bW92ZWQgb24gdG8gdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIEFuZ2VscyBpbiAyMDE1LCB0aGUgU2VhdHRsZSBN
YXJpbmVycyBpbiAyMDE2IGFuZCBub3cgdGhlIEluZGlhbnMgYWZ0ZXIgaGUgY2FtZSB0byBjYW1w
IGFzIGEgbm9uLXJvc3RlciBpbnZpdGVlLjwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIGJlZW4gaW4gZml2ZSBk
aWZmZXJlbnQgb3JnYW5pemF0aW9ucyBhbmQgd29ybiB0aHJlZSBkaWZmZXJlbnQgbnVtYmVycyBv
dmVyIHRoZSBwYXN0IGZvdXIgc2Vhc29ucywgYWxsIHRoZSB3aGlsZSBoYXZpbmcgdG8gZWFybiBw
bGF5aW5nIHRpbWUgd2l0aCBhIG5ldyBvcmdhbml6YXRpb24gZWFjaCBzZWFzb24uIFRocm91Z2gg
aXQgYWxsLCBoZSYjODIxNztzIGtlcHQgaGlzIGZhdGhlciYjODIxNztzIGxlc3NvbnMgaW4gbWlu
ZC4gTGl0dGxlIGhhcyBjaGFuZ2VkIGluIHRoYXQgcmVnYXJkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgdG9s
ZCBtZSwgJiM4MjE2O1doYXRldmVyIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBkbywgZG8gaXQgd2l0
aCBldmVyeSBvdW5jZSBvZiB5b3VyIHNvdWwsJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IFJvYmVydHNv
biBzYWlkLiAmIzgyMjA7JiM4MjAxOyYjODIxNjtJZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZG8g
c29tZXRoaW5nLCBtYWtlIHN1cmUgeW91IGRvIGl0IHRoZSByaWdodCB3YXkgYW5kIGRvIGl0IGFz
IGhhcmQgYXMgeW91IHBvc3NpYmx5IGNhbi4gRG9uJiM4MjE3O3QgaGFsZi1hc3MgaXQuIE5ldmVy
IHRha2UgYW55IG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBncmFudGVkLiYjODIxNzsgVGhhdCBoYXMgc3R1Y2sg
d2l0aCBtZSB0b2RheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlJvYmVydHNvbiBzdGlsbCByb3V0aW5lbHkgc3Bl
YWtzIHdpdGggaGlzIGRhZC4gQnV0IGl0JiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgYWJvdXQgaGlzIG1lY2hhbmlj
cyBvciBoaXMgc3dpbmcgb3IgaGlzIGZpcnN0IHN0ZXAgaW4gdGhlIG91dGZpZWxkLiBJdCYjODIx
NztzIGFsbCBpbiBob3cgaGUgY2FycmllcyBoaW1zZWxmLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgSSBldmVy
IGZlZWwgbGlrZSBJJiM4MjE3O20gc3RydWdnbGluZywgaGUganVzdCBzYXlzIGtlZXAgd29ya2lu
ZyBoYXJkLCYjODIyMTsgUm9iZXJ0c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtOZXZlciBzYXlzIGFueXRoaW5n
IGFib3V0IGFkanVzdG1lbnRzIG9yIHRoaW5ncyBJIHNob3VsZCBkbywgaGUganVzdCBzYXlzLCAm
IzgyMTY7V29yayBoYXJkLCBuZXZlciBnaXZlIHVwLiYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOzwvcD48
cD5TbyBSb2JlcnRzb24gc2hvd3MgdXAgZXZlcnkgZGF5IGFuZCBkb2VzIHdoYXQgaGUgbmVlZHMg
dG8gZG8sIGdvZXMgd2hlcmUgaGUmIzgyMTc7cyBzdXBwb3NlZCB0byBnbyBhbmQgd29ycmllcyBv
bmx5IGFib3V0IHdoYXQgaGUgbmVlZHMgdG8gd29ycnkgYWJvdXQuIDwvcD48cD5BbmQgaGUgZG9l
cyBpdCBiZWNhdXNlIGV2ZXJ5IGRheSB3aGVuIERhbmllbCB3YXMgYSBraWQsIE1pY2hhZWwgUm9i
ZXJ0c29uIHdva2UgdXAgYXQgNCBhLm0uIHRvIG1ha2UgaGltc2VsZiBsdW5jaCBhbmQgd29ya2Vk
IGFzIGhhcmQgYXMgaGUgY291bGQgdG8gc3VwcG9ydCBhbGwgdGhvc2UgaGUgcmVwcmVzZW50ZWQg
aW4gdGhhdCBtb2JpbGUgaG9tZSBpbiBMYSBQdWVudGUsIENhbGlmLjwvcD48cD5Bbnl0aGluZyBs
ZXNzIHdvdWxkIGJlIHVuYWNjZXB0YWJsZS48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5o
dHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.