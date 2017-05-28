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Indians report: Daniel Robertson exhibits blue-collar mentality of his construction-working father

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 28, 2017 - 02:34 PM
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Cleveland Indians' Daniel Robertson bats against the Minnesota Twins in the seventh inning of a game in May 2017, in Cleveland. Robertson was out on the play. (AP Photo/Tony Dejak)


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