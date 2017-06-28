All CATEGORIES
☰ Menu

Indians report

Indians report: Manager Terry Francona glad to be back with team, will continue to be monitored

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 28, 2017 - 09:20 PM | Updated: June 29, 2017 - 08:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona watches during the third inning against the Texas Rangers, Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tsider30cut Tony Dejak - AP
Indians report: Trevor Bauer relying on fastball-curveball mix with positive results

CLEVELAND: Indians starting pitcher Trevor Bauer certainly seems to be at his best when he has simplified his pitch repertoire and sequencing.

tribe30cut_01
Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers
prep30cut_02
High school football: Daishawn Brimage joins list of East players heading to UA
Kent State extends contract of men’s basketball coach Rob Senderoff
sbriefs30cut
Sports news roundup — June 29
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next