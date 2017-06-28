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Indians report: Manager Terry Francona glad to be back with team, will continue to be monitored

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 28, 2017 - 09:20 PM | Updated: June 29, 2017 - 08:32 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona watches during the third inning against the Texas Rangers, Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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