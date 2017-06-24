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Indians report: Rookie outfielder Bradley Zimmer displaying ‘mature’ approach

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 24, 2017 - 07:50 PM

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