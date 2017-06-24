All CATEGORIES
☰ Menu

Indians report: Rookie outfielder Bradley Zimmer displaying ‘mature’ approach

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 24, 2017 - 07:50 PM

MORE IN SPORTS

tnotes27_02 Phil Long - AP
Indians notebook: Outfielders Michael Brantley, Brandon Guyer activated from DL; Corey Kluber named AL Player of the Week - 8:35 PM

CLEVELAND: The Indians welcomed back both Michael Brantley and Brandon Guyer to the outfield on Monday with their activation from the 10-day disabled list.

High school football: Hoban senior Garrett Houser pledges to Navy
tribe26
Twins 4, Indians 0: Second shutout in three days caps sweep for Twins, knocks Indians out of first place
tnotes26
Indians notebook: Lonnie Chisenhall’s better pitch selection has him in best offensive season of career
Racers feeling confident after three-game sweep of Beijing Eagles - 8:17 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next