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Indians report: Starter Josh Tomlin, the ‘Powder King,’ adds ingredient to on-field celebrations

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 27, 2017 - 05:52 PM | Updated: July 28, 2017 - 08:21 AM
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Cleveland Indians' Giovanny Urshela (left) douses teammate Francisco Lindor after Lindor hit a solo home run in the 10th inning against the Toronto Blue Jays, Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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