Indians report: The curious case of Bryan Shaw in the spring

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QnkgUnlhbiBMZXdpczwvcD48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbCBzcG9ydHMgd3JpdGVyPC9wPjxw
PkluZGlhbnMgcmVsaWV2ZXIgQnJ5YW4gU2hhdyBtaWdodCBiZSBvbmUgb2YgdGhlIG1vcmUgaW50
ZXJlc3RpbmcgY2FzZXMgb24gdGhlIGNsdWIgZm9yIHR3byBtYWluIHJlYXNvbnMuIDwvcD48cD5U
aGUgZmlyc3QgaXMgaGlzIHBlcmNlcHRpb24gY29tcGFyZWQgdG8gcGVyZm9ybWFuY2UuPC9wPjxw
PkhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBvbmUgb2YgdGhlIG1vcmUgZHVyYWJsZSB3b3JraG9yc2VzIGluIGFu
eSBidWxscGVuIHRoZSBwYXN0IGZvdXIgeWVhcnMsIHBpdGNoaW5nIGluIGF0IGxlYXN0IDcwIGdh
bWVzIHNpbmNlIEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSB0b29rIG92ZXIgaW4gMjAx
My4gSW4gdG90YWwsIGhlJiM4MjE3O3MgYXBwZWFyZWQgaW4gMjk5IGdhbWVzIGluIHRoYXQgdGlt
ZSwgdGhlIG1vc3QgaW4gYmFzZWJhbGwuIEhpcyBoaWdoZXN0IEVSQSBpbiBhbnkgc2Vhc29uIGlz
IDMuMjQuIEhpcyBoaWdoZXN0IFdISVAgaXMgMS4yNi4gPC9wPjxwPkFuZCB5ZXQsIHRoZXJlIGhl
IGlzLCBiZWluZyB0b2xkIGJ5IG1vcmUgdGhhbiBhIGZldyBmYW5zIHRvIGhpdCB0aGUgcm9hZC4g
VHdpdHRlciBzZWVtcyB0byBhdWRpYmx5IGdyb2FuIHdoZW4gaGUgcnVucyBpbiBmcm9tIHRoZSBi
dWxscGVuIGluIGEgb25lLXJ1biBnYW1lLiA8L3A+PHA+SXQgY291bGQgYmUgaW4gcGFydCBiZWNh
dXNlLCBhbHRob3VnaCBpdCBoYXNuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuZWQgb2Z0ZW4sIHdoZW4gU2hhdyBo
YXMgYmVlbiBoaXQsIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBoaXQgaGFyZC4gTGFzdCB5ZWFyLCBTaGF3IHdh
cyBzaGVsbGVkIHR3aWNlIGluIHRoZSBlYXJseSBwYXJ0IG9mIHRoZSBzZWFzb24sIGFuZCBoaXMg
c2Vhc29uIEVSQSBuZXZlciByZWFsbHkgcmVjb3ZlcmVkIHVudGlsIFNlcHRlbWJlci4gQmV0d2Vl
biBtaWQtSnVuZSBhbmQgdGhlIGVuZCBvZiBBdWd1c3QsIGhlIGFsbG93ZWQgZWFybmVkIHJ1bnMg
aW4gZXhhY3RseSBvbmUgYXBwZWFyYW5jZS4gVGhhdCYjODIxNztzIHNpeCB3ZWVrcywgMzIgYXBw
ZWFyYW5jZXMsIGVhcm5lZCBydW5zIGluIG9ubHkgb25lIGdhbWUuIEJ1dCwgaW4gdGhhdCBvbmUs
IGhlIHdhcyBjcnVzaGVkIGZvciBmb3VyIHJ1bnMgaW4gYSBsb3NzIHRvIHRoZSBLYW5zYXMgQ2l0
eSBSb3lhbHMsIGFnYWluIGJhbGxvb25pbmcgaGlzIHNlYXNvbiBFUkEgYnkgbmVhcmx5IGEgZnVs
bCBydW4uIDwvcD48cD5BbmRyZXcgTWlsbGVyIGFuZCBDb2R5IEFsbGVuIGdldCBtdWNoIG9mIHRo
ZSByZWNvZ25pdGlvbiB3aXRoaW4gdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGJ1bGxwZW4sIGFuZCB3aXRo
IGdvb2QgcmVhc29uLCBhcyB0aGV5IHN0YW5kIGFzIHR3byBvZiB0aGUgYmV0dGVyIHJlbGlldmVy
cyBpbiBhbGwgb2YgYmFzZWJhbGwuIEl0IGhhcyBiZWVuIFNoYXcsIHRob3VnaCwgdGhhdCBoYXMg
c2VydmVkIGFzIHRoZSB1bml0JiM4MjE3O3Mgc3RhYmlsaXplci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUdXJu
IHRoZSBsaWdodHMgb24sIHRoYXQgZ3V5JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgZ29vZCB0byBnbywm
IzgyMjE7IEFsbGVuIHNhaWQgb2YgU2hhdy4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgcHJvYmFibHkgdGhl
IG1vc3QgY29uc2lzdGVudCwgbm90IG9ubHkgcGxheWVyIGJ1dCBodW1hbiBiZWluZyBJJiM4MjE3
O3ZlIGV2ZXIgYmVlbiBhcm91bmQgaW4gbXkgbGlmZS4gSGUmIzgyMTc7cyBsaWtlIHRoZSBvbmUg
Z3V5IHRoYXQgeW91IGtub3cgZXhhY3RseSB3aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBnZXQg
ZXZlcnkgc2luZ2xlIHRpbWUgb3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnV0IFNoYXcgaGFzIHJlY2VudGx5
IGJlY29tZSBzb21ld2hhdCBwb2xhcml6aW5nIGZvciBhIHNlY29uZGFyeSByZWFzb246IGhlIGp1
c3QgZmxhdC1vdXQgc3RpbmtzIGluIHRoZSBzcHJpbmcuIDwvcD48cD5IZXJlIGFyZSBoaXMgbGFz
dCB0aHJlZSBzcHJpbmcgRVJBcywgc3RhcnRpbmcgd2l0aCAyMDE1OiA2LjIzLCA4LjY0LCAxNy42
MS4gU2V2ZW50ZWVuISBOb3csIHNwcmluZyBzdGF0cyByZWFsbHkgZG9uJiM4MjE3O3QgbWF0dGVy
LiBQaXRjaGVycyBhcmUgb2Z0ZW4gd29ya2luZyBvbiBhIHBhcnRpY3VsYXIgcGl0Y2guIFNpbmNl
IHRoZSByZXN1bHRzIGRvbiYjODIxNzt0IG1hdHRlciwgaXQmIzgyMTc7cyBtb3JlIHZhbHVhYmxl
IHRvIHdvcmsgb24gc29tZSBtZWNoYW5pY2FsIGlzc3VlLiBUcnVzdGluZyBpbiBzcHJpbmcgc3Rh
dHMgaXMgb2Z0ZW4gZGlnZ2luZyBmb3IgZm9vbCYjODIxNztzIGdvbGQuIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90
IG5lY2Vzc2FyeSB0aGUgbW9zdCBjb21mb3J0aW5nIHRyYWl0IGZvciBhIHNldHVwIG1hbiBlbnRl
cmluZyB0aGUgc2Vhc29uLiA8L3A+PHA+VGhyZWUgc3ByaW5ncyBpbiBhIHJvdywgdGhlcmUmIzgy
MTc7cyBTaGF3LCBnZXR0aW5nIGtub2NrZWQgYXJvdW5kIGluIHRoZSBBcml6b25hIGhlYXQgYmVm
b3JlIHR1cm5pbmcgaXQgb24gd2hlbiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gc3RhcnRzLiA8L3A+PHA+
RnJhbmNvbmEgam9rZWQgZWFybGllciB0aGlzIHdlZWsgdGhlIEluZGlhbnMganVzdCBuZWVkZWQg
dG8gZ2V0IFNoYXcgb3ZlciB0aGUgQXJpem9uYSBzdGF0ZSBsaW5lLiBNYXliZSB0aGF0JiM4MjE3
O3MgYWxsIGl0IHRha2VzLiA8L3A+PHA+VGhpcyBzcHJpbmcgd2FzIGEgYml0IGRpZmZlcmVudCB0
aGFuIHRoZSBwcmV2aW91cyB0d28uIFNoYXcgc2FpZCBoZSBhbmQgcGl0Y2hpbmcgY29hY2ggTWlj
a2V5IENhbGxhd2F5IG5vdGljZWQgYSBtZWNoYW5pY2FsIHR3ZWFrIHRoYXQgd2FzIG5lZWRlZCBh
bmQgbWFkZSBpdCBqdXN0IGJlZm9yZSB0aGUgc2Vhc29uIGJlZ2FuLiBGb3IgdGhlIG1vc3QgcGFy
dCwgU2hhdyBqdXN0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY2FyZSBhYm91dCB3aGF0IGhhcHBlbnMgaW4gdGhl
IHNwcmluZywgYXMgbG9uZyBhcyBoZSBwdXRzIHVwIGhpcyByZWd1bGFyIG51bWJlcnMgd2hlbiB0
aGUgZ2FtZXMgY291bnQuIEFuZCBmb3IgZm91ciBzZWFzb25zIGluIGEgcm93LCBoZSBoYXMuIDwv
cD48cD5IZSBoYXMgc3RhcnRlZCB0aGlzIHNlYXNvbiBhcyBpZiB0aGUgc3ByaW5nIG5ldmVyIGhh
cHBlbmVkLCB3b3JraW5nIHR3byBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5ncywgYWxsb3dpbmcganVzdCBvbmUg
aGl0IGFuZCBwaWNraW5nIHVwIGEgc2F2ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGpva2UgYWJvdXQgW2hv
d10gSSBuZWVkIHRvIGFsd2F5cyBoYXZlIGEgZ3VhcmFudGVlZCBjb250cmFjdCBiZWNhdXNlIEkm
IzgyMTc7bSBuZXZlciBnb2luZyB0byBtYWtlIGEgdGVhbSBvdXQgb2Ygc3ByaW5nIHRyYWluaW5n
LCBTaGF3IHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbmV2ZXIgd29ycmllZCBhYm91dCB0aGUgc3By
aW5nLiBTcHJpbmcgaXMgYSB0aW1lIHRvIGdldCB5b3VyIHdvcmsgaW4sIGdldCByZWFkeSwgZ2V0
IHlvdXIgYXJtIHJlYWR5LiBGb3IgbWUsIGl0JiM4MjE3O3MgbW9yZSBvZiB3b3JraW5nIG9uIGdl
dHRpbmcgdGhlIGFybSwgYmVpbmcgcHJlcGFyZWQgZm9yIHRoZSBsb25nIGhhdWwgb2YgdGhlIHNl
YXNvbiB2ZXJzdXMgaW4gYSBzZW5zZSB3b3JrIG9uIGdldHRpbmcgb3V0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlBhcnQgb2YgaXQgaXMgdGhlIGRpZmZlcmVudCBtZW50YWxpdHkgdGhhdCBnb2VzIHdpdGggYXBw
ZWFyaW5nIGluIHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBnYW1lcy4gVGhlcmUsIHBpdGNoZXJzIGtub3cgd2hl
biB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHBpdGNoIG5vIG1hdHRlciB3aGF0LiBJbiB0aGUgcmVn
dWxhciBzZWFzb24sIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgbW9yZSBhZHJlbmFsaW5lIGludm9sdmVkLiBJdCYj
ODIxNztzIHVua25vd24sIGFuZCBzaXR1YXRpb25zIGNhbiBjaGFuZ2UgaW4gYW4gaW5zdGFudC4g
U2hhdyBwcmVmZXJzIHRoZSBsYXR0ZXIuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGF0IGp1c3Qg
Zm9yIG1lLCBJIGxpa2UgZ29pbmcgdG8gdGhlIHBlbiwgd2hlbmV2ZXIgdGhlIHBob25lIHJpbmdz
LCBJJiM4MjE3O20gY29sZCwgYW5kIEkgZ28gb3V0IGFuZCBwaXRjaCwmIzgyMjE7IFNoYXcgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0luIHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBpdCYjODIxNztzLCAmIzgyMTY7WW91JiM4MjE3
O3JlIHBpdGNoaW5nIHRoaXMgaW5uaW5nLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgcGl0Y2hpbmcgdGhpcyBpbm5p
bmcsIHlvdSYjODIxNztyZSBkb2luZyB0aGlzLiYjODIxNzsgWW91IGtpbmQgb2YgaGF2ZSB0aGF0
IHNlbnNlIG9mIGtub3dpbmcgd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgY29taW5nIGluIHJlZ2FyZGxlc3Mg
b2Ygd2hhdCB0aGUgc2NvcmUgaXMgb3Igd2hhdCB0aGUgc2l0dWF0aW9uIGlzLiBUaGlzIGlzIHlv
dXIgaW5uaW5nLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gcGl0Y2gsIHdoZXJlIG9idmlvdXNseSB3
aXRoIGEgbm9ybWFsIGdhbWUgeW91IGdldCBvdXQgdGhlcmUgYW5kIHlvdSYjODIxNztyZSBkb3du
IHRocmVlIGFuZCBhbGwgb2YgYSBzdWRkZW4geW91IGhpdCBhIHRocmVlLXJ1biBob21lciB0byB0
aWUgaXQgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSwgJiM4MjE2O0hleSB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ2V0dGlu
ZyB1cCBhbmQgZ2V0dGluZyBpbiB0aGUgZ2FtZS4mIzgyMTc7IEl0IGNoYW5nZXMgaW4gYW4gaW5z
dGFuY2UuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBkaWZmZXJlbnQgdGhvdWdodCBwcm9jZXNzIGFuZCBhIGRpZmZl
cmVudCBtZW50YWxpdHkgb25jZSB0aGUgc2Vhc29uIHN0YXJ0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFuZCB0
aGFua2Z1bGx5IGZvciB0aGUgSW5kaWFucywgU2hhdyBpcyBhIGRpZmZlcmVudCBwaXRjaGVyIG9u
Y2UgdGhlIGxpZ2h0cyB0dXJuIG9uLiA8L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29t
L2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5j
b20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0
dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
czovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.