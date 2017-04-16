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Indians report: Tigers ace Justin Verlander brings up question of stolen signs after Indians’ rout Saturday night

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 16, 2017 - 08:01 PM | Updated: April 17, 2017 - 12:47 PM

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