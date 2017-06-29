All CATEGORIES
☰ Menu

Indians report: Trevor Bauer relying on fastball-curveball mix with positive results

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 29, 2017 - 09:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer delivers in the first inning against the Minnesota Twins, June 23, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe30cut_01 Tony Dejak - AP
Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers - 10:12 PM

CLEVELAND: Corey Kluber of June 2017 has looked an awful lot like Corey Kluber of October 2016.

tsider30cut
Indians report: Trevor Bauer relying on fastball-curveball mix with positive results - 10:11 PM
RubberDucks 7, SeaWolves 6: Ducks build 7-run lead, hang on to move into first-place tie - 10:11 PM
wimble30cut_03
Wimbledon: Throwback feel could continue in third of Grand Slam events - 10:08 PM
nba30cut
NBA notebook: Warriors’ Kevin Durant opts to become unrestricted free agent - 10:08 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next