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Indians report: Trevor Bauer relying on fastball-curveball mix with positive results

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 29, 2017 - 09:12 PM | Updated: June 30, 2017 - 12:48 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer delivers in the first inning against the Minnesota Twins, June 23, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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