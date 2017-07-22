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Indians report: With Danny Salazar’s return, Indians to go with six man rotation — for now

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 06:19 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin (center) is greeted by catcher Yan Gomes (left) and manager Terry Francona (right) while being removed during the eighth inning of the team's game against the San Francisco Giants on Monday in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)


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