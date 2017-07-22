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Indians report: With Danny Salazar’s return, Indians to go with six man rotation — for now

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 06:19 PM

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