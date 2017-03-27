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Indians: Spring training

Indians’ reported contract extension a signal to Jose Ramirez’s growth

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 08:36 PM | Updated: March 28, 2017 - 07:21 AM
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Cleveland Indians third baseman Jose Ramirez gets ready to catch a grounder at the Indians baseball spring training facility Monday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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