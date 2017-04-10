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Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 10, 2017 - 06:07 PM

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Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017 - 6:07 PM

The Indians return to the friendly confines of Progressive Field on Tuesday after an extended spring training because of the World Baseball Classic and a weeklong road trip to begin the 2017 season.

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