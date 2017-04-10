Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEluZGlhbnMgcmV0dXJuIHRvIHRoZSBmcmllbmRseSBjb25maW5lcyBvZiBQcm9ncmVz
c2l2ZSBGaWVsZCBvbiBUdWVzZGF5IGFmdGVyIGFuIGV4dGVuZGVkIHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBi
ZWNhdXNlIG9mIHRoZSBXb3JsZCBCYXNlYmFsbCBDbGFzc2ljIGFuZCBhIHdlZWtsb25nIHJvYWQg
dHJpcCB0byBiZWdpbiB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIGFyZSAzLTMg
YWZ0ZXIgc3dlZXBpbmcgdGhyZWUgZ2FtZXMgZnJvbSB0aGUgVGV4YXMgUmFuZ2VycyBhbmQgdGhl
biBiZWluZyBzd2VwdCBieSB0aGUgQXJpem9uYSBEaWFtb25kYmFja3MuIDwvcD48cD5CZWZvcmUg
dGhlIGhvbWUgb3BlbmVyIGFnYWluc3QgdGhlIENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294LCB0aGUgSW5kaWFu
cyB3aWxsIGJyaWVmbHkgY2VsZWJyYXRlIHRoZWlyIDIwMTYgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIGNoYW1w
aW9uc2hpcC4gVGhleSB3aWxsIHJlY2VpdmUgdGhlaXIgY2hhbXBpb25zaGlwIHJpbmdzLCBhIGZs
YWcgd2lsbCBiZSByYWlzZWQgaW4gY2VudGVyIGZpZWxkIGFuZCBhIG5ldyBiYW5uZXIgd2lsbCBi
ZSBhZGRlZCB0byB0aGUgcmlnaHQgZmllbGQgdGVycmFjZXMuPC9wPjxwPlRoYXQgcG9zdHNlYXNv
biBydW4gaXMgaW4gcGFydCBhIG1lbW9yeSBkaXBwZWQgaW4gYml0dGVybmVzcyBmb3IgdGhlIElu
ZGlhbnMgYW5kIHRoZWlyIGZhbnMuIFRoZSBsYXN0aW5nIGltYWdlIGlzIG9mIHRoZSBDaGljYWdv
IEN1YnMmIzgyMTc7IEtyaXMgQnJ5YW50IGFscmVhZHkgc21pbGluZyBhcyBoZSB0aHJvd3MgdGhl
IGZpbmFsIG91dCB0byBmaXJzdCBiYXNlbWFuIEFudGhvbnkgUml6em8sIHdobyBwcm9tcHRseSBw
dXRzIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgZ2FtZSBiYWxsICYjODIxMjsgd2hpY2ggQ3VicyBmYW5zIGhh
dmUgYmVlbiB3YWl0aW5nIHRvIGJlaG9sZCBmb3IgMTA4IHllYXJzICYjODIxMjsgaW4gaGlzIGJh
Y2sgcG9ja2V0IGJlZm9yZSBjZWxlYnJhdGluZyBpbiB0aGUgcmFpbiBhZnRlciBHYW1lIDcuPC9w
PjxwPkJ1dCBpdCB3aWxsIGFsc28gYmUgbG9va2VkIGF0IGFzIG9uZSBvZiB0aGUgbW9yZSBpbXBy
ZXNzaXZlIGZlYXRzIGluIGZyYW5jaGlzZSBoaXN0b3J5LCB3aXRoIGEgZGVwbGV0ZWQgY2x1YiBw
dWxsaW5nIHRvZ2V0aGVyIGEgcGl0Y2hpbmcgc3RhZmYgd2l0aCBCYW5kLUFpZHMgYW5kIER1Y3Qg
VGFwZSB0byBwdXNoIHRoZSBDdWJzIHRvIHRoZWlyIGxpbWl0IGluIGV4dHJhIGlubmluZ3Mgb2Yg
R2FtZSA3LiBUaGUgSW5kaWFucyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHN1cHBvc2VkIHRvIHRha2UgZG93biBC
b3N0b24gb3IgVG9yb250bywgYnV0IHRoZXkgZGlkICYjODIxMjsgYW5kIG1hZGUgc29tZSBzdGF0
ZW1lbnRzIG9uIHRoZSB3YXkuPC9wPjxwPkluIGxhcmdlIHBhcnQsIHRoYXQgaXMgd2hhdCB0aGUg
MjAxNiBBTCBjaGFtcGlvbnNoaXAgYmFubmVyIHdpbGwgcmVwcmVzZW50LiBUaGF0LCBhbmQgdGhl
IHBvdGVudGlhbCBmb3IgaXQgdG8gb25seSBiZSB0aGUgYmVnaW5uaW5nIGZvciB0aGlzIGNvcmUg
Z3JvdXAgb2YgcGxheWVycywgbWFueSBvZiB3aG9tIGFyZSB1bmRlciBjb250cm9sIHRocm91Z2gg
YXQgbGVhc3QgdGhlIDIwMjAgc2Vhc29uIGFuZCBuZWFybHkgYWxsIG9mIHdob20gd2lsbCByZXR1
cm4gdG8gQ2xldmVsYW5kIG5leHQgc2Vhc29uLjwvcD48cD5CdXQsIG9mIGNvdXJzZSwgdGhlIElu
ZGlhbnMgZmVsbCBvbmUgc21hbGwgc3RlcCBzaG9ydCBvZiB0aGVpciBnaWFudCBsZWFwIGludG8g
YmFzZWJhbGwgbG9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgaW4gdGhlIHBhc3QgZm9yIGEg
cmVhc29uLCYjODIyMTsgc2hvcnRzdG9wIEZyYW5jaXNjbyBMaW5kb3Igc2FpZC4gJiM4MjIwO1dl
IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgZG9uZSBhbnl0aGluZy4gV2Ugd29uIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUg
YnV0IHdlIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIHJlbWVtYmVyZWQgYmVjYXVzZSB3ZSBoYXZlbiYjODIxNzt0
IHdvbiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzLiBXZSBoYXZlIHRvIHdvcmsgYXMgaGFyZCBhcyB3ZSBjYW4g
dG8gd2luLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRl
cnJ5IEZyYW5jb25hJiM4MjE3O3MgbWVzc2FnZSB0aGlzIHNwcmluZyAmIzgyMTI7IHJlbWVtYmVy
LCBob25vciBhbmQgbGVhcm4gZnJvbSB3aGF0IGhhcHBlbmVkIGxhc3QgZmFsbCwgYnV0IG1vdmUg
cGFzdCBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gYmUgdGhhdCB0ZWFt
IHRoYXQgY29tZSBKdWx5IGlzIHN0aWxsIHRhbGtpbmcgYWJvdXQgbGFzdCB5ZWFyLCBiZWNhdXNl
IHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIG5vdCBzbyBnb29kLCYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBpbiBK
YW51YXJ5LCByZXBlYXRlZCB0aHJvdWdob3V0IHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBhbmQgdXNlZCBhcyB0
aGUgdGhlbWUgb2YgaGlzIHNlYXNvbi1vcGVuaW5nIHRlYW0gbWVzc2FnZSBpbiBHb29keWVhciwg
QXJpei48L3A+PHA+VGhlIHJpbmdzIHdpbGwgYmUgcmVjZWl2ZWQsIHRoZSBmbGFnIHJhaXNlZCwg
dGhlIGJhbm5lciBkcm9wcGVkLiBJdCYjODIxNztzIGFsbCBhcyBtdWNoIGEgcmVtaW5kZXIgYWJv
dXQgd2hhdCB0aGUgSW5kaWFucyB3YW50IHRvIGFjY29tcGxpc2ggaW4gdGhlIGZ1dHVyZSBhcyBp
dCBpcyBhYm91dCB3aGF0IHRoZXkgZGlkIGEgc2Vhc29uIGFnby48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.