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Indians: Opening Day

Indians return home to celebrate 2016 AL championship while keeping their focus on 2017

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 10, 2017 - 06:07 PM
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Dan White of Brilliant Electric Sign Company secures a banner near a left field concession stand at Progressive Field on Wednesday in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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