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Indians revamping Danny Salazar’s pregame routine, eliminating weighted balls in effort to fix first-inning issues

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 06:08 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar (31) throws in the third inning against the Minnesota Twins on April 17, at Target Field in Minneapolis, Minn. (Carlos Gonzalez/Minneapolis Star Tribune/TNS)


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