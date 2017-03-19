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Indians right-hander Cody Anderson done for year, Jason Kipnis still sidelined

Associated Press

Published: March 19, 2017 - 03:48 PM | Updated: March 20, 2017 - 08:48 AM
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Cleveland Indians pitcher Cody Anderson poses for a picture on photo day at the team's baseball spring training facility in Feb. 2017, in Goodyear, Ariz. Anderson will undergo reconstructive elbow surgery and miss the 2017 season. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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