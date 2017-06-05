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Indians rookie Bradley Zimmer exemplifies what scouting departments hope for developing prospects

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 5, 2017 - 06:55 PM | Updated: June 6, 2017 - 08:38 AM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor, left, and Bradley Zimmer celebrate after the Indians defeated the Oakland Athletics 5-3 in a baseball game, Monday, May 29, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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