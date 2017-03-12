Indians second baseman Jason Kipnis likely to start season on disabled list with sore shoulder

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R09PRFlFQVIsIEFyaXouOiBPbmNlIGFnYWluLCB0aGUgSW5kaWFucyBhcmUgd2l0aG91dCBh
IHNpZ25pZmljYW50IHBpZWNlLjwvcD48cD5TZWNvbmQgYmFzZW1hbiBKYXNvbiBLaXBuaXMgaXMg
bGlrZWx5IHRvIG1pc3MgT3BlbmluZyBEYXkgYmVjYXVzZSBvZiBhIHNvcmUgcmlnaHQgc2hvdWxk
ZXIsIGFuIGluanVyeSB0aGF0IGNvdWxkIGNhdXNlIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgY2hhbXBp
b25zIHRvIHJlc2hhcGUgdGhlaXIgaW5maWVsZCBmb3IgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoaXMgc2Vhc29u
LjwvcD48cD5LaXBuaXMgaGFzIGJlZW4gc2xvd2VkIGJ5IGluZmxhbW1hdGlvbiBpbiBoaXMgc2hv
dWxkZXIgdGhyb3VnaG91dCB0cmFpbmluZyBjYW1wIGFuZCB0aGUgSW5kaWFucyBhcmUgZ29pbmcg
dG8gc2h1dCBoaW0gZG93biBmb3IgdHdvIHdlZWtzIHRvIHNlZSBob3cgaXQgcmVzcG9uZHMuPC9w
PjxwPkluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBzYWlkIEtpcG5pcyB3aWxsICYjODIy
MDtwcm9iYWJseSBub3QmIzgyMjE7IGJlIHJlYWR5IHdoZW4gdGhlIEluZGlhbnMgb3BlbiB0aGUg
c2Vhc29uIG9uIEFwcmlsIDMgYXQgdGhlIFRleGFzIFJhbmdlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb3Bl
ZnVsbHksIGFmdGVyIHRoZXNlIHR3byB3ZWVrcyB0aGV5IGNvbXBsZXRlbHkga25vY2sgaXQgb3V0
LCB3aGljaCB3b3VsZCBiZSBncmVhdCwmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQgU3VuZGF5LiAmIzgy
MjA7VGhhdCYjODIxNztzIHdoeSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGRvaW5nIGl0LiBBbmQgdGhlbiB0aGV5
IGNhbiBsZXQgaGltIHJhbXAgdXAgYW5kIGlmIGhlJiM4MjE3O3MgaGVhbHRoeSBoZSBjYW4gcmFt
cCB1cCBxdWlja2x5LiBCdXQgdGhhdCBbT3BlbmluZyBEYXldIGlzIHByb2JhYmx5IGEgc3RyZXRj
aCByaWdodCBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LaXBuaXMgcmVjZWl2ZWQgYSBjb3J0aXNvbmUgc2hv
dCBpbiBoaXMgc2hvdWxkZXIgb24gRmViLiAyNS4gSGUgcGxheWVkIGluIGhpcyBmaXJzdCBDYWN0
dXMgTGVhZ3VlIGdhbWVzIGFzIHRoZSBkZXNpZ25hdGVkIGhpdHRlciBlYXJsaWVyIHRoaXMgd2Vl
ay48L3A+PHA+RnJhbmNvbmEgc2FpZCBLaXBuaXMgY291bGQgY29udGludWUgdG8gYmUgYSBkZXNp
Z25hdGVkIGhpdHRlciwgYnV0IHRoZSBjbHViIHdhbnRzIGhpbSB0byBjb21wbGV0ZWx5IHJlc3Qg
aGlzIHNob3VsZGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgY291bGQgY2VydGFpbmx5IERIIHRvZGF5LCYj
ODIyMTsgRnJhbmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGNvdWxkIGFjdHVhbGx5IGdvIHBsYXkgc2Vj
b25kLCBidXQgYmVjYXVzZSB0aGVyZSBhcmUgdGltZXMgd2hlbiBoZSYjODIxNztzIHN0aWxsIGZl
ZWxpbmcgdGhpcyB0aGluZyBbc2hvdWxkZXJdLCB0aGUgbWVkaWNhbCBwZW9wbGUgYW5kIEtpcG5p
cyBoYXZlIG1ldCBhbmQgdGhlIGRldGVybWluYXRpb24gd2FzIHRoYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29p
bmcgdG8ga2VlcCBoaW0gZG93biBmb3IgYSBjb3VwbGUgb2Ygd2Vla3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtI
ZSBpcyBnZXR0aW5nIGJldHRlci4gTm90aGluZyBoYXMgZ29uZSBoYXl3aXJlLCBub3RoaW5nIGhh
cyBnb25lIHdyb25nLiBCdXQgaXQmIzgyMTc7cyBzdWNoIGEgbG9uZyBzZWFzb24gdGhhdCB0YWtp
bmcgdGhpcyBhcHByb2FjaCwgd2UganVzdCB3YW50IHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGF0IHRoZXkga25v
Y2sgaXQgb3V0IGFuZCBub3QgZ2V0IGl0IGF0IDkwIG9yIDg1IFtwZXJjZW50XS4gVGhhdCYjODIx
NztzIHdoeSB3ZSYjODIxNztyZSBkb2luZyB0aGlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW5qdXJpZXMgYXJl
IG5vdGhpbmcgbmV3IHRvIHRoZSBJbmRpYW5zLCB3aG8gb25seSBoYWQgbGVmdCBmaWVsZGVyIE1p
Y2hhZWwgQnJhbnRsZXkgZm9yIDExIGdhbWVzIGxhc3Qgc2Vhc29uIGFuZCB3ZW50IGRlZXAgaW50
byB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiBkZXNwaXRlIG1pc3Npbmcgc3RhcnRlcnMgQ2FybG9zIENhcnJhc2Nv
IGFuZCBEYW5ueSBTYWxhemFyLjwvcD48cD5BIHR3by10aW1lIEFsbC1TdGFyLCBLaXBuaXMgaXMg
Y29taW5nIG9mZiBhIHN0cm9uZyAyMDE2IHNlYXNvbi4gSGUgYmF0dGVkIC4yNzUgd2l0aCAyMyBo
b21lcnMgYW5kIDgyIFJCSSBpbiBhIGNhcmVlci1oaWdoIDE1NiBnYW1lcy4gS2lwbmlzIGJhdHRl
ZCAuMjkwIGluIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgYW5kIGhvbWVyZWQgdHdpY2UgYXMgdGhlIEluZGlh
bnMgbG9zdCBpbiBzZXZlbiBnYW1lcyB0byB0aGUgQ2hpY2FnbyBDdWJzLjwvcD48cD5LaXBuaXMg
c3BlbnQgdGltZSBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCBpbiAyMDE1IHdpdGggcmlnaHQgc2hvdWxk
ZXIgaW5mbGFtbWF0aW9uLjwvcD48cD5GcmFuY29uYSBoYXMgc2V2ZXJhbCBvcHRpb25zIGlmIEtp
cG5pcyBpcyBvdXQuIEhlIGNhbiBwbGF5IE1pY2hhZWwgTWFydGluZXogYXQgc2Vjb25kIG9yIHNo
aWZ0IEpvc2UgUmFtaXJleiBvdmVyIGZyb20gdGhpcmQgYW5kIHBsYXkgR2lvdmFubnkgVXJzaGVs
YSBvbiB0aGUgbGVmdCBzaWRlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.