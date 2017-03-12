All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians second baseman Jason Kipnis likely to start season on disabled list with sore shoulder

Associated Press

Published: March 12, 2017 - 05:53 PM | Updated: March 13, 2017 - 08:07 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians second baseman Jason Kipnis, center, gets set to field a ground ball as Michael Martinez, right, and Ronny Rodriguez, left, watch at the team's baseball spring training facility Sunday, Feb. 19, 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

cavs14_02 Danny Moloshok - AP
Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store

HOUSTON: The Cavaliers hit the reset button on acquiring the rim protector they’ve long sought, with Larry Sanders undergoing a physical in Cleveland on Monday morning and signing a contract in the afternoon.

zmen14_01
University of Akron basketball: Traveling in first round of NIT disappoints Zips coach Keith Dambrot, who reportedly turned down offer to coach at South Florida
tribe14_02
Indians eyeing options to fill in for injured second baseman Jason Kipnis
browns14
Browns notebook: Team interested in free-agent QB Geno Smith, according to report
Women’s basketball: UConn, Irish, South Carolina, Baylor top seeds in NCAAs
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next