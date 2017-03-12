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Indians second baseman Jason Kipnis likely to start season on disabled list with sore shoulder

Associated Press

Published: March 12, 2017 - 05:53 PM | Updated: March 13, 2017 - 08:07 AM
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Cleveland Indians second baseman Jason Kipnis, center, gets set to field a ground ball as Michael Martinez, right, and Ronny Rodriguez, left, watch at the team's baseball spring training facility Sunday, Feb. 19, 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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