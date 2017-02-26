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Indians: Second baseman Jason Kipnis shut down from throwing for 4-5 days with rotator cuff strain

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 26, 2017 - 04:50 PM

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