Indians: Second baseman Jason Kipnis shut down from throwing for four to five days with rotator cuff strain

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SmFzb24gS2lwbmlzIHdpbGwgaGF2ZSB0byB3YWl0IGEgYml0IHRvIG1ha2UgaGlzIDIwMTcg
c3ByaW5nIGRlYnV0IGluIEFyaXpvbmEuPC9wPjxwPktpcG5pcyB3YXMgc2xhdGVkIHRvIGFjdCBh
cyB0aGUgZGVzaWduYXRlZCBoaXR0ZXIgaW4gU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgQ2FjdHVzIExlYWd1ZSBn
YW1lIGFnYWluc3QgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyBidXQgd2FzIHNjcmF0Y2hlZCBhZnRlciBiZWlu
ZyBkaWFnbm9zZWQgd2l0aCBhIHJvdGF0b3IgY3VmZiBzdHJhaW4gYW5kIHJlY2VpdmluZyBhIGNv
cnRpc29uZSBzaG90LCBwZXIgSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SWYgaXQgd2FzIGR1cmluZyB0aGUgc2Vhc29uLCB3ZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBkbyBh
bnl0aGluZywmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIGluIEdvb2R5ZWFyLCBBcml6
LiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBqdXN0IHNvIG11Y2ggdGltZSB0byBnZXQgcmVhZHkgW2Zv
ciB0aGUgc2Vhc29uXSB0aGF0IHRvIGtpbmQgb2YgcHV0IGEgQmFuZC1BaWQgb24gaXQgbm93IGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBzZWVtIHRvIG1ha2Ugc2Vuc2UuICYjODIzMDsgSXQmIzgyMTc7cyBjb25zaWRl
cmVkIGEgW3JvdGF0b3IgY3VmZiBzdHJhaW5dLCB3aGljaCBpbiB0aGUgZ3JhbmQgc2NoZW1lIG9m
IHRoaW5ncyBpcyBhYm91dCB0aGUgbGVhc3QgeW91JiM4MjE3O3JlIGV2ZXIgZ29pbmcgdG8gZmlu
ZCB3aGVuIHlvdSBkbyB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2lwbmlzIHdpbGwgYmUgc2h1dCBkb3du
IGZyb20gdGhyb3dpbmcgZm9yIGZvdXIgdG8gZml2ZSBkYXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGlu
ayBmcm9tIHRpbWUgdG8gdGltZSBoZSBkb2VzIGZlZWwgaXQsJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SSB3b3VsZCBwcm9iYWJseSBzYXkgZWlnaHQgb3V0IG9mIHRoZSAxMCBkYXlzIHRo
YXQgYXJlIHRocm93aW5nLCBhcyB0aGVpciBhcm1zIGdldCBsb29zZSwgeW91IGZlZWwgc29tZXRo
aW5nLiBZb3UgdGhyb3cgdGhyb3VnaCBzdHVmZiBhbmQgeW91IGdldCB0aHJvdWdoIHRoZSBhY2hl
cyBhbmQgcGFpbnMgb2YgZ2V0dGluZyBiYWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QnV0IHdoZW4gdGhlcmUm
IzgyMTc7cyBzb21lIGhpc3RvcnkgdGhlcmUsIHlvdSBqdXN0IHRyeSB0byB1c2UgZ29vZCBqdWRn
bWVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRpbSBDb29uZXkgb3V0PC9wPjxwPkxlZnQtaGFuZGVkIHBpdGNo
ZXIgVGltIENvb25leSB3YXMgZGlhZ25vc2VkIHdpdGggYSBzdHJhaW4gb2YgaGlzIGxlZnQgZmxl
eG9yIGRpZ2l0b3J1bSBzdXBlciYjMTczO2ZpY2lhbGlzIG11c2NsZSwgbG9jYXRlZCBpbiB0aGUg
Zm9yZWFybS4gSGUmIzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBvdXQgZm9yIDEwIHRvIDEyIHdlZWtz
LiA8L3A+PHA+Q29vbmV5LCAyNiwgd2FzIGNsYWltZWQgb2ZmIHdhaXZlcnMgZnJvbSB0aGUgU3Qu
IExvdWlzIENhcmRpbmFscyBpbiBOb3ZlbWJlciBhZnRlciBtaXNzaW5nIHRoZSAyMDE2IHNlYXNv
biBiZWNhdXNlIG9mIHNob3VsZGVyIHN1cmdlcnkuPC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxl
d2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5v
aGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3
aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.