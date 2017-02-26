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Indians: Second baseman Jason Kipnis shut down from throwing for four to five days with rotator cuff strain

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 26, 2017 - 04:50 PM | Updated: February 27, 2017 - 08:43 AM
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Cleveland Indians pitcher Tim Cooney, right, is joined by a group of pitchers in early morning stretching at the Indians baseball spring training facility Tuesday, Feb. 14, 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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