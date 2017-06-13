All CATEGORIES
☰ Menu

Indians draft report

Indians select outfielder Quentin Holmes, shortstop Tyler Freeman in MLB Draft

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 08:43 PM | Updated: June 14, 2017 - 08:25 AM

MORE IN SPORTS

Browns QB DeShone Kizer says it would be naive to declare himself ready to start despite sharing first-team reps

BEREA: DeShone Kizer’s nickname should be Mr. Humility.

bsider14cut_002
Browns rookie quarterback DeShone Kizer splits first-team reps with Cody Kessler as mandatory minicamp opens
marla14web
Marla Ridenour: Losing their mental toughness in final minutes of Game 3 will be the memory Cavaliers fight to get over this offseason
Browns No. 1 pick Myles Garrett limps away from minicamp practice after injuring foot - 5:59 PM
ludwig15cut_03
University of Akron sophomore Matt Ludwig following in footsteps of former Zips great Shawn Barber as NCAA pole vault champion - 4:10 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next