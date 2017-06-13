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Indians select outfielder Quentin Holmes, shortstop Tyler Freeman in MLB Draft

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 08:43 PM

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