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Indians sign free-agent outfielder Austin Jackson to minor league deal

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 25, 2017 - 03:54 PM
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Chicago White Sox center fielder Austin Jackson makes a catch against the Los Angeles Angels during a game, April 20, 2016 in Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


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