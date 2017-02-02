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Indians sign left-handed relief pitcher Boone Logan, per reports

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 2, 2017 - 04:30 PM | Updated: February 3, 2017 - 08:41 AM
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Colorado Rockies relief pitcher Boone Logan throws against the Washington Nationals during the seventh inning of a game, Aug. 15, 2016, in Denver. (AP Photo/Jack Dempsey)


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