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Indians sign outfielder and Akron-area native David Lough to minor-league deal

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 23, 2017 - 05:42 PM | Updated: May 24, 2017 - 08:38 AM
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Philadelphia Phillies' David Lough is congratulated in the dugout after scoring on a triple by Cesar Hernandez during the third inning of a baseball game against the Washington Nationals, May 31, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Laurence Kesterson)

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