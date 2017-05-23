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Indians sign outfielder and Akron native David Lough to minor-league deal

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 23, 2017 - 05:42 PM
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Philadelphia Phillies' David Lough is congratulated in the dugout after scoring on a triple by Cesar Hernandez during the third inning of a baseball game against the Washington Nationals, May 31, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Laurence Kesterson)


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