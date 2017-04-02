Indians still working through Opening Day lineup after first five

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQVJMSU5HVE9OLCBUZXhhczogT3BlbmluZyBEYXkgaXMgaGVyZSwgYW5kIG5vdywgdGhh
bmtmdWxseSwgdGhlIGdhbWVzIGNvdW50LiBUaGUgSW5kaWFucywgbWVhbndoaWxlLCBhcmUgc3Rp
bGwgbG9va2luZyBhdCBob3cgdGhleeKAmWQgbGlrZSB0byBjb25maWd1cmUgdGhlIGJvdHRvbSBv
ZiB0aGUgbGluZXVwLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBmaXJzdCBmaXZlIHNwb3RzIGluIHRoZSBiYXR0
aW5nIG9yZGVyIGFyZSBrbm93bi4gVGhlIEluZGlhbnMgd2lsbCBoaXQgQ2FybG9zIFNhbnRhbmEg
aW4gdGhlIGxlYWRvZmYgc3BvdCBmb2xsb3dlZCBieSBGcmFuY2lzY28gTGluZG9yLCBNaWNoYWVs
IEJyYW50bGV5LCBFZHdpbiBFbmNhcm5hY2lvbiBhbmQgSm9zZSBSYW1pcmV6IDEtdGhyb3VnaC01
LiBUaGUgNi10aHJvdWdoLTkgc3BvdHMgaW4gdGhlIG9yZGVyIHJlbWFpbiB1bmtub3duLjwvcD4N
CjxwPg0KCVlhbiBHb21lcyB3aWxsIGJhdCBzb21ld2hlcmUgaW4gdGhhdCByYW5nZS4gQXMgd2ls
bCByb29raWUgWWFuZHkgRGlhei4gV2l0aCB0aGUgVGV4YXMgUmFuZ2VycyB0aHJvd2luZyByaWdo
dC1oYW5kZWQgYWNlIFl1IERhcnZpc2gsIGxlZnQtaGFuZGVyIFR5bGVyIE5hcXVpbiB3aWxsIGJl
IHN0YXJ0aW5nLiBBYnJhaGFtIEFsbW9udGUgaXMgbGlrZWx5IHRvIGdldCB0aGUgc3RhcnQgYXMg
YSBzd2l0Y2gtaGl0dGVyIHRvIHJvdW5kIG91dCB0aGUgb3V0ZmllbGQsIHRocm91Z2ggQnJhbmRv
biBHdXllciBhbmQgQXVzdGluIEphY2tzb24gYXJlIGFsc28gb3B0aW9ucy48L3A+DQo8cD4NCglJ
bmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBoZeKAmXMgY2hhbmdlZCB0aGUgb3Jk
ZXJpbmcgb2YgdGhlIDYtdGhyb3VnaC05IHNwb3RzIHRocmVlIHRpbWVzIGFscmVhZHkuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcSeKAmW0ganVzdCBub3Qgc3VyZSzigJ0gRnJhbmNvbmEgc2FpZC4g4oCcWWFuZHkg
aXMgc3VjaCBhIGdvb2QgeW91bmcgaGl0dGVyLCBidXQgaXTigJlzIGhpcyBmaXJzdCB0aW1lLiBJ
IHdhbnQgdG8gYmUgZmFpciB0byBoaW0sIGFsc28uIEFuZCB0aGVuIHlvdSB0cnkgdG8gbG9vayBh
dCBiYWxhbmNlIGFuZCB3aG/igJlzIGluIHRoZWlyIGJ1bGxwZW4gYW5kIHRoaW5ncyBsaWtlIHRo
YXQuIEkgZG9u4oCZdCB0aGluayBpdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gbWF0dGVyLiBJZiB3ZSBzd2luZyBp
dCB3ZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIE9LLiBJZiB3ZSBkb27igJl0LCB5b3UgY2FuIHByb2JhYmx5
IGNoYW5nZSBpdCBhcyBtdWNoIGFzIHlvdSB3YW50LiBKdXN0IHRyeWluZyB0byB0aGluayBpdCB0
aHJvdWdoLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+SGXigJlzIGJhY2s8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8
ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIGxlZnQtc2lkZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9
IkJyYW50bGV5IiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjc1Nzk0NC4xNDkxMTg5NjE4IS9pbWFnZS9p
bWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvdHJpYmUwMy1icmFudGxleS0w
MS5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShBUCBQaG90by9Sb3NzIEQu
IEZyYW5rbGluKTwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJQ2xldmVsYW5k
IEluZGlhbnMnIE1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXkgcmVhY2hlcyB1cCBmb3IgYSBiYXNlYmFsbCBhdCB0
aGUgSW5kaWFucyBiYXNlYmFsbCBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgZmFjaWxpdHkuPC9kaXY+DQo8L2Rp
dj4NCjxwPg0KCU1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXkgaXMgc2xhdGVkIHRvIG1ha2UgaGlzIGxvbmctYXdh
aXRlZCByZXR1cm4gdG8gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSBsaW5ldXAuIEFzIEZy
YW5jb25hIHdhcyBob2xkaW5nIGEgc2hvcnQgdGVhbSBtZWV0aW5nIG9uIFN1bmRheSwgaGUgY291
bGRu4oCZdCBoZWxwIGJ1dCBsb29rIEJyYW50bGV54oCZcyB3YXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBo
b3BlIGhlIGlzIHJlYWxseSBoYXBweSwgYmVjYXVzZSBoZeKAmXMgZWFybmVkIGl0LOKAnSBGcmFu
Y29uYSBzYWlkIG9mIEJyYW50bGV5LiDigJxXZSBoYXZlbuKAmXQgZXZlbiBwbGF5ZWQgYSBnYW1l
IHlldCwgYnV0IGhl4oCZcyBjb21lIHNvIGZhci4gVGhhdOKAmXMgd2h5IEkgdHJpZWQgdG8gcmVt
aW5kIGhpbSB0aGUgb3RoZXIgZGF5LCDigJhIZXksIHRha2UgYSBzZWNvbmQgYW5kIGVuam95IHRo
aXMgYmVjYXVzZSwgbWFuLCB5b3UgZGVzZXJ2ZSBpdC7igJkgQnV0IHdhdGNoaW5nIGhpbSBzaXQg
YmFjayB0aGVyZSwgSeKAmW0gc3VyZSBoZeKAmXMgZmlsbGVkIHdpdGggYSBsb3Qgb2YgZW1vdGlv
bnMgYmVjYXVzZSBoZeKAmXMgYmVlbiB0aHJvdWdoIGEgbG90LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBJ
bmRpYW5zIGNvdWxkIHNsb3ctcGxheSBpdCB3aXRoIEJyYW50bGV5IGluIHRoZSBlYXJseSBwYXJ0
cyBvZiB0aGlzIHNlYXNvbi4gQnJhbnRsZXkgcGxheWVkIGluIG9ubHkgMTEgcmVndWxhciBzZWFz
b24gZ2FtZXMgbGFzdCB5ZWFyIGFuZCBlaWdodCBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgZ2FtZXMgdGhpcyB5
ZWFyIHdoaWxlIHJlaGFiYmluZyBmaXJzdCBmcm9tIHNob3VsZGVyIHN1cmdlcnkgdG8gcmVwYWly
IGEgdG9ybiBsYWJydW0gaW4gTm92ZW1iZXIgMjAxNSBhbmQgdGhlbiBhIGJpY2VwcyB0ZW5vZGVz
aXMgcHJvY2VkdXJlIGxhc3QgQXVnLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+T3BlbmluZyBEYXk8L3N0
cm9uZz48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0iRW5j
YXJuYWNpb24iIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEuNzU3OTQxLjE0OTExODk2MDkhL2ltYWdlL2lt
YWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC90cmliZTAzLWVuY2FybmFjaW9u
LTAyLmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKEFQIFBob3RvL1Jvc3Mg
RC4gRnJhbmtsaW4pPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlDbGV2ZWxh
bmQgSW5kaWFucycgRWR3aW4gRW5jYXJuYWNpb24gKGxlZnQpIHNpZ25zIGF1dG9ncmFwaHMgZm9y
IGZhbnMgcHJpb3IgdG8gYSBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgYmFzZWJhbGwgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBDaW5jaW5uYXRpIFJlZHMuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUZldyBkYXlzIGZlZWwgYXMg
cHJvbWlzaW5nIGFzIGJhc2ViYWxs4oCZcyBPcGVuaW5nIERheS4gTW9uZGF5IGlzIE9wZW5pbmcg
RGF5IGZvciBtb3N0IHRlYW1zLCB3aXRoIGEgZmV3IHBsYXlpbmcgb24gU3VuZGF5LiBUaGUgZW1v
dGlvbnMgdGhhdCBnbyB3aXRoIGl0PyBUaGV5IG9mdGVuIG5ldmVyIGdyb3cgb2xkLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnEl04oCZcyB0aGUgc2FtZSBmZWVsaW5nIGV2ZXJ5IHllYXIs4oCdIEZyYW5jb25hIHNh
aWQuIOKAnEl04oCZcyBoYXJkIHRvIGV4cGxhaW4gdG8gc29tZWJvZHkgd2hvIG1heWJlIGhhc27i
gJl0IGxpdmVkIHRocm91Z2ggaXQuIEl04oCZcyBwYXJ0IGV4Y2l0ZW1lbnQsIHBhcnQgbmVydm91
c25lc3MsIHNtYWxsIHBhcnQgbWF5YmUgdGVycm9yLiBBIGxvdCBvZiBhbnhpZXR5LiBCdXQgbWFu
LCB3aGF0IGEgZmVlbGluZy4gV2hlbiBJIHNhaWQgdGhhdCBpdCBkb2VzbuKAmXQgc291bmQgbGlr
ZSBpdCwgYnV0IEkgd291bGRu4oCZdCB0cmFkZSB0aGF0IGZvciB0aGUgd29ybGQuIFlvdSBjYW4g
ZG8gaXQsIHRoaXMgd2lsbCBiZSBteSAzN3RoIHllYXIuIEl04oCZcyB0aGUgc2FtZSBmZWVsaW5n
cyBldmVyeSB5ZWFyIGFuZCBpdCBuZXZlciBjaGFuZ2VzLiBJIG1lYW4gdGhhdCBpbiBhIGdvb2Qg
d2F5LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
b2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9h
Pi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5j
b20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdp
c0FCSjwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.