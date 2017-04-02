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Indians still working through Opening Day lineup after first five

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 2, 2017 - 06:30 PM | Updated: April 3, 2017 - 11:54 AM
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In this March 2017, photo, Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor takes a swing during the first inning of a spring training baseball game against the Colorado Rockies in Goodyear, Ariz. In no time at all shortstop Lindor has become the Indians' most valuable player and one of the leagues best. All Lindor did in his first full season was bat .301 in the regular season, .310 in the postseason, make the All-Star team, win a Gold Glove and display the confidence of a seasoned vet from start to finish. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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