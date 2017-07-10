All CATEGORIES
☰ Menu

INDIANS: ALL-STAR GAME

Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 05:49 PM | Updated: July 11, 2017 - 08:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor (left) and Jose Ramirez smile while holding All Star jerseys in a presentation before a baseball game against the Detroit Tigers, Sunday in Cleveland. The Tigers won 5-3. (AP Photo/David Dermer)


MORE IN SPORTS

scholar16_hartnett_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Beacon Journal Female Scholar Athlete of the Year: Dedication to studies, competitiveness in sports propels Jackson’s Julia Hartnett to triumph

JACKSON TWP: Leaders can emerge at a young age.

scholar16_casenhiser_01
Akron Beacon Journal Male Scholar Athlete of the Year: Stow’s Cameron Casenhiser adds honor to resume full of success
Cameron Casenhiser biography
Other Scholar Athlete nominees
Julia Hartnett biography
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next